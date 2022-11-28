Компанія Volvo вкотре підтвердила своє відношення до преміум-брендів. «Батарейні» XC40 Recharge та C40 Recharge отримали задній привід замість переднього, що є досить поширеним рішенням серед престижних авто.

Начинка базових електрокросоверів серйозно змінилася: двигун змінив місце розташування і став на сім кінських сил потужнішим, ємність тягової батареї та запас ходу збільшилися. До того ж, в європейську гаму Volvo додали монопривідні версії XC40 Recharge та C40 Recharge зі збільшеним акумулятором та автономністю до 534 кілометрів (WLTP).

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Прес-служба Volvo переозброєння електрокросоверів XC40 і C40 проігнорувала, зовні новинки теж ніяк не впізнати. Відтепер у базових паркетників електродвигун розташований у приводі задньої осі та розвиває 238 кінських сил та 330 Нм.

Місткість акумулятора найпростіших версій збільшилася з 69 до 73 кіловат-годин, витрата електроенергії знизилася на 10-20 відсотків (залежно від модифікації), а батарея заряджається швидше, адже тепер підтримується 200-кіловатний зарядний пристрій.

Нова модифікація Extended Range відзначилася батареєю на 82 кіловат-години, а задній електродвигун форсований до 252 кінських сил та 420 Нм. Такі кросовери проїжджають 515-534 кілометри без підзарядки.

Повнопривідні електромобілі XC40/C40 також модернізовані. Між осями покращена батарея (на 82 кіловат-години), піковий момент, що крутить, збільшений з 660 до 670 Нм, а розподіл потужності змінився: якщо раніше Volvo використовувала ідентичні 204-сильні двигуни, то тепер задній електромотор розвиває 245 кінських сил. Пікова віддача - колишні 408 кінських сил. Після апгрейду запас ходу збільшено на 13 відсотків.

Оновлені електромобілі Volvo XC40 та C40 вже доступні для замовлення в більшості європейських країн. Ціни зросли: наприклад, у Нідерландах базова версія подорожчала на сім відсотків до 48 тисяч євро.