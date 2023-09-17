19:52, 17 сентября 0

Ровенские конструкторы сделали аналог американского "Хамви". Для этого обшили броней пикап Mitsubishi L200.

Группа волонтеров из Ровно уже давно создают баги для ВСУ. Они производили машины на базе Hyundai Galloper и Mitsubishi Pajero. Обе версии даже получили зимнее исполнение, оснащенные окнами из толстой пленки. А теперь они создали машину, напоминающую легендарный американский HMMWV.

Также интересно тест-драйв американского HMMWV, служащего в ВСУ

Мини-Хаммер из Волыни смотрится очень серьезно. За счет вертикального лобового стекла и плоских сторон очень напоминает легендарный американский военный внедорожник. Трудно угадать, что его сделали из Mitsubishi L200.

Коробкообразный дизайн был продиктован спецификой обшивки бронированными листами. Капот – это просто лист брони, который фиксируется на замках. Крепкие бамперы сварены из квадратных труб, короткий передний свес, мощные подножки и ручки на крыше.

На крыше тоже есть багажник, а за ним люк. На бортах кузова место для канистры и лопаты. Борты кузова не бронированы, только капсула. К тому же она бронирована и снизу, поэтому машина весит более 4 тонн и получилась значительно дороже предыдущих багов.

Разработчики иногда называют эти автомобили "Лего", потому что они сделаны из многих деталей от разных машин. К примеру, здесь основа от первого L200, а двигатель – от Pajero 2. Трудности были в том, чтобы соединить авто разных поколений.

Броня была испытана: стреляли по машине из оружия калибром 7.62 – остались только царапины. В общей сложности разработка и создание заняли около 4 месяцев, а теперь эта машина поедет к военным на испытания.

Волонтеры планируют и дальше расширять линейку внедорожников для ВСУ. Есть идея выпускать не только бронетранспортеры, но даже аналог БМП.