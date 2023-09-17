Рівненські конструктори зробили аналог американського "Хамві". Для цього обшили бронею пікап Mitsubishi L200.

Група волонтерів з Рівного вже давно створюють багі для ЗСУ. Вони робили машини на базі Hyundai Galloper та Mitsubishi Pajero. Обидві версії навіть отримали зимове виконання, оснащені вікнами з товстої плівки. А тепер вони створили машину, яка нагадує легендарний американський HMMWV.

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Міні-Хаммер з Волині виглядає дуже серйозно. За рахунок вертикального лобового скла і пласких боків дуже нагадує легендарний американський військовий позашляховик. Важко вгадати, що його зробили з Mitsubishi L200.

Коробкоподібний дизайн був продиктований специфікою обшивання броньованими листами. Капот – це просто лист броні, який фіксується на замках. Міцні бампери зварені з квадратних труб, короткий передній звис, потужні підніжки і ручки на даху.

На даху також є багажник, а за ним люк. На бортах кузова місце для каністри і лопати. Борти кузова не броньовані, тільки капсула. До того ж вона броньована і знизу, тому машина важить більше 4 тонн і вийшла значно дорожчою за попередні багі.

Розробники деколи називають ці автомобілі “Лего”, бо вони зроблені з багатьох деталей від різних авто. Наприклад, тут основа від першого L200, а двигун – від Pajero 2. Труднощі були в тому, щоб з’єднати авто різних поколінь.

Броню випробували: стріляли по машині зі зброї калібром 7.62 – залишились лише подряпини. Загалом розробка і створення зайняли близько 4 місяців, а тепер ця машина поїде до військових на випробування.

Волонтери планують й надалі розширювати лінійку позашляховиків для ЗСУ. Є ідея випускати не лише бронетранспортери, але навіть аналог БМП.