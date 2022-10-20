Автомобили можно угнать с помощью колонки JBL. Взломщики проявили уязвимость в моделях, оснащенных бесключевым доступом.

Полиция Франции арестовала двух подозреваемых в похищении, совершавших преступления с помощью беспроводной колонки JBL.

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Конечно, колонку модифицировали и вшили внутрь программный ключ быстрого запуска, позволявший угонять автомобили буквально за минуту. Подобные колонки можно свободно купить на черном рынке, причем бонусом к колонке покупатели получают ссылку на видео, в котором содержится инструкция по угону автомобилей.

Весь процесс угона автомобиля занимает менее одной минуты. Воры открывали автомобили с помощью колонки, затем подключались к мультимедийной системе через кабель USB и таким образом запускали автомобиль.

В даркнете такие модифицированные колонки может купить любой желающий: они стоят около пяти тысяч евро. Помимо самой колонки каждому покупателю присылают ссылки на видео, где показаны основные этапы угона. Уже известно, что с помощью такой колонки можно угнать некоторые автомобили Toyota, Lexus и Peugeot.

В начале августа американские пользователи TikTok запустили челлендж, в котором распространяли видеоинструкции по угону автомобилей Hyundai и Kia. После публикации роликов в США резко возросло количество преступлений, причем воры угоняли машины не с целью развлечься, а именно для перепродажи.