Автомобілі можна викрасти за допомогою колонки JBL. Злодії виявили вразливість у моделях, оснащених безключовим доступом.

Поліція Франції заарештувала двох підозрюваних у викраденні, які чинили злочини за допомогою бездротової колонки JBL.

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Звичайно, колонку модифікували та вшили всередину програмний ключ швидкого запуску, який дозволяв викрадати автомобілі буквально за хвилину. Подібні колонки можна вільно купити на чорному ринку, причому бонусом до колонки покупці отримують посилання на відео, в якому міститься інструкція з викрадення автомобілів.

Весь процес викрадення автомобіля займає менше однієї хвилини. Злодії відкривали автомобілі за допомогою колонки, потім підключалися до мультимедійної системи через кабель USB і таким чином запускали автомобіль.

У даркнеті такі модифіковані колонки може купити будь-який бажаючий: вони коштують близько п'яти тисяч євро. Крім самої колонки, кожному покупцеві надсилають посилання на відео, де показані основні етапи угону. Вже відомо, що за допомогою такої колонки можна викрасти деякі автомобілі Toyota, Lexus та Peugeot.

На початку серпня американські користувачі TikTok запустили челендж, в якому розповсюджували відеоінструкції з викрадення автомобілів Hyundai та Kia. Після публікації роликів у США різко зросла кількість злочинів, причому злодії викрадали машини не з метою розважитися, а саме для перепродажу.