Компанія Bugatti вирішила пов’язати свою назву з Tidal – німецьким виробником Hi-End аудіосистем з досвідом більше двох десятиліть.

Bugatti і Tidal говорять про “новий стандарт систем домашньої акустики” та “неперевершену ексклюзивність і незрівнянно високу якість” своїх колонок.

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Їх співпраця починається з лінійки домашніх колонок Royale, які можна налаштувати різними способами. Є дві основні теми, які називаються Monocoque і Duotone, і клієнти можуть вибирати між різними поєднаннями матеріалів, включаючи рояльний лак та авангардні кольори. Крім того, кожен гучномовець можна оздобити шкірою, карбоном, алюмінієм, різними тканинами і навіть дорогоцінними металами.

Корпуси колонок виконані з полірованої нержавіючої сталі та мають вигнуту форму. Спереду спікери прикрашені логотипом Bugatti, а на тильному боці розміщений фірмовий знак "Tidal для Bugatti". Кожна колонка містить чотири динаміка, два з яких – низькочастотні. Динамік середнього діапазону та твіттер мають діафрагму у формі діаманта, так само, як в автомобілях з Мольсхайма.

Активна колонка також включає потужний підсилювач, а контролер дозволяє йому підключатися до всіх видів зовнішніх джерел, в тому числі з потоковою передачею сигналу.

Колонки Royale будуть випущені двома серіями: Edition Noir та Edition Blanc, кожна з яких обмежена 15 одиницями. Ціни на спікери поки не оголошені.

Фото: домашні колонки Bugatti Royale від Tidal / Bugatti