Компания Bugatti решила связать свое название с Tidal – немецким производителем Hi-End аудиосистем с опытом более двух десятилетий.

Bugatti и Tidal говорят о "новом стандарте систем домашней акустики" и "непревзойденной эксклюзивности и несравненно высоком качестве" своих колонок.

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Их сотрудничество начинается с линейки домашних колонок Royale, которые можно настроить различными способами. Есть две основные темы, которые называются Monocoque и Duotone, и клиенты могут выбирать между различными сочетаниями материалов, включая рояльный лак и авангардные цвета. Кроме того, каждый громкоговоритель можно украсить кожей, карбоном, алюминием, различными тканями и даже драгоценными металлами.

Корпуса колонок выполнены из полированной нержавеющей стали и имеют изогнутую форму. Впереди спикеры украшены логотипом Bugatti, а на тыльной стороне размещен фирменный знак "Tidal для Bugatti". Каждая колонка содержит четыре динамика, два из которых – низкочастотные. Динамик среднего диапазона и твиттер имеют диафрагму в форме бриллианта, так же, как в автомобилях с Мольсхайма.

Активная колонка также включает мощный усилитель, а контроллер позволяет ему подключаться ко всем видам внешних источников, в том числе с потоковой передачей сигнала.

Колонки Royale будут выпущены двумя сериями: Edition Noir и Edition Blanc, каждая из которых ограничена 15 единицами. Цены на спикеры пока не объявлены.

Фото: домашние колонки Bugatti Royale от Tidal / Bugatti