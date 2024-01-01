Воры обокрали бронеавто с картинами и золотом: картины не взяли

Итог экспертов Ассоциации защиты транспортируемых активов TAPA EMEA печальный и наводит на мысль, что воры на территории ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) работают без выходных и праздников в режиме 24/7. Пасхальные даты календаря это подтвердили.

Кражи, связанные с грузами, зарегистрированы во время длительных Пасхальных каникул, среди общего количества произошли 515 раз. Правда, в апреле суммарный ущерб потерь грузов вылился в самый низкий показатель 2025 года – всего 17 892 717 евро.

Читайте также Ежедневно из грузовиков воруют на 1,2 миллиона евро: что именно и где

Рекордсменом стал вор, который ударно "работал" в Драхтене, Фрисландия, Нидерланды. Восьмого апреля полиция его арестовала после кражи товаров из транспортных средств стоимостью более 1 500 000 евро.

Золото цены не теряет

Однако самой большой отдельной потерей, что была зафиксирована в базе данных TIS в апреле, стала кража золотых слитков и других ценных товаров на сумму 6 000 000 евро из грузовика на объекте Origin Facility в Окситании, Франция. Она произошла на второй день месяца.

Это самая большая отдельно зарегистрированная потеря в течение первых четырех месяцев года. По данным разведки, группа преступников совершила рейд на компанию, специализирующуюся на перевозке произведений искусства и антиквариата, расположенную в Верден-сюр-Гаронн на юге Франции.

Целью был бронированный грузовик, загруженный золотыми слитками, художественной мебелью и другими ценными предметами. Несмотря на то, что сигнализация на объекте была активирована около 23:30, скорость и точность нападения заставили следователей подозревать, что преступники имели предварительную информацию о содержимом транспортного средства, его местонахождении и отсутствии охраны ночью.

Жительница города записала побег преступников на свой смартфон. Она также решила проследить за подозреваемыми, чтобы задокументировать то, что происходит. Позже полиция нашла сгоревшие остатки грузовика и несколько произведений искусства, но золотые слитки отсутствовали.

Большие кражи – большие убытки

Это отдельное убыточное действие с золотыми слитками большой стоимости увеличило среднюю стоимость всех 22 крупнейших краж грузов, зарегистрированных TAPA EMEA в апреле. Это товары средней стоимостью 100 тыс. евро или более до 770 740 евро.

Электроника так же пользуется спросом у воров. Восьмого апреля воры забрали из грузовика на охраняемой парковке в городе Бинген-на-Рейне в Рейнланд-Пфальце, Германия, 480 ноутбуков. Общая стоимость утраченного – 830 255 евро. Воры разыскиваются.

В апреле Франция, Испания и Великобритания были странами с наибольшим количеством крупных краж грузов со стоимостью более 100 тыс. евро. Там произошло по четыре инцидента. Далее следуют Италия (3), Германия (2), Швейцария (2) и единичные преступления в Австрии, Нидерландах и России.

Мелкие кражи дешевыми не бывают

Среди преступлений, приведших к потере стоимости, TIS также получила сообщение о 4 инцидентах, направленных на товары стоимостью от 50 000 до 100 000 евро, что составляет 235 000 евро от общей суммы убытков за апрель.

Среди "маленьких" грабежей можно выделить событие 24 апреля в Бреде, Нидерланды. Там воры проникли в автомобиль, припаркованный на неклассифицированном парковочном месте, и скрылись с большим количеством косметической продукции. Ущерб достиг 55 000 евро. Поклонников красоты ищут.

В целом по всему региону каждые 24 часа в течение 30 дней месяца общий средний финансовый ущерб от краж равнялся 596 423 евро. Таким образом каждый час похищалось товаров на сумму 24 850,9. Вот здесь следует основная цифра: ежеминутно воры крали грузов на 414,18 евро.

Где больше всего воруют:

Италия – 74 преступления или 14,3% от общего количества в апреле.

Испания – 66 или 12,8%.

Великобритания – 56 или 10,8%.

Франция – 48 или 9,3 %.

Польша – 31 или 6,0%.

Нидерланды – 26 или 5,0%.

Южная Африка – 20 или 3,8%.

Бельгия – 11 или 2,1%.

Кражи топлива продолжают составлять самый высокий процент всех известных преступлений, влияющих на цепи поставок в регионе EMEA, где было зафиксировано еще 50 случаев (9,7%) от общего количества в апреле.

Что больше всего воруют:

Металл – 46 краж.

Наличные – 23.

Еда и напитки – 19.

Без груза (Кража грузовика и/или прицепа) – 17.

Разная электроника – 13.

Одежда и обувь – 11.

Табак – 10.

Данные TIS за этот 30-дневный период показали, что способ насилия и угроз насилием был зарегистрирован в 44 уголовных нападениях.