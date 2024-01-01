Злодії обікрали бронеавто з картинами та золотом: картини не взяли

Підсумок експертів Асоціації захисту транспортованих активів TAPA EMEA сумний і наводить на думку, що злодії на території ЕМЕА (Європа, Близький Схід та Африка) працюють без вихідних і свят в режимі 24/7. Великодні дати календаря це підтвердили.

Крадіжки, пов'язані з вантажами, зареєстровані під час тривалих Великодніх канікул, серед загальної кількості сталися 515 разів. Щоправда, у квітні сумарний збиток втрат вантажів влився у найнижчий показник 2025 року – всього 17 892 717 євро.

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Рекордсменом став злодій, який ударно "працював" у Драхтені, Фрісландія, Нідерланди. Восьмого квітня поліція його заарештувала після крадіжки товарів з транспортних засобів вартістю на суму понад 1 500 000 євро.

Золото ціни не втрачає

Однак найбільшою окремою втратою, що була зафіксована в базі даних TIS у квітні, стала крадіжка золотих злитків та інших цінних товарів на суму 6 000 000 євро з вантажівки на об'єкті Origin Facility в Окситанії, Франція. Вона сталася другого дня місяця.

Це найбільша окремо зареєстрована втрата протягом перших чотирьох місяців року. За даними розвідки, група злочинців здійснила рейд на компанію, що спеціалізується на перевезенні творів мистецтва та антикваріату, розташовану у Верден-сюр-Гаронн на півдні Франції.

Ціллю була броньована вантажівка, завантажена золотими злитками, художніми меблями та іншими цінними предметами. Незважаючи на те, що сигналізацію на об'єкті було активовано близько 23:30, швидкість і точність нападу змусили слідчих підозрювати, що злочинці мали попередню інформацію про вміст транспортного засобу, його місцезнаходження та відсутність охорони вночі.

Мешканка міста записала втечу злочинців на свій смартфон. Вона також вирішила простежити за підозрюваними, щоб задокументувати те, що відбувається. Пізніше поліція знайшла згорілі залишки вантажівки та кілька творів мистецтва, але золоті злитки були відсутні.

Великі крадіжки – великі збитки

Ця окрема збиткова дія з золотими злитками великої вартості збільшила середню вартість усіх 22 найбільших крадіжок вантажів, зареєстрованих TAPA EMEA у квітні. Це товари середньою вартістю 100 тис. євро або більше аж до 770 740 євро.

Електроніка так само має попит у крадіїв. Восьмого квітня злодії забрали з вантажівки на охоронюваній парковці в місті Бінген-на-Рейні в Рейнланд-Пфальці, Німеччина, 480 ноутбуків. Загальна вартість втраченого - 830 255 євро. Злодіїв шукають.

У квітні Франція, Іспанія та Велика Британія були країнами з найбільшою кількістю великих крадіжок вантажів з вартістю понад 100 тис. євро. Там сталося по чотири інциденти. Далі йдуть Італія (3), Німеччина (2), Швейцарія (2) та поодинокі злочини в Австрії, Нідерландах та Росії.

Дрібні крадіжки дешевими не бувають

Серед злочинів, що призвели до втрати вартості, TIS також отримала повідомлення про 4 інциденти, спрямовані на товари вартістю від 50 000 до 100 000 євро, що становить 235 000 євро від загальної суми збитків за квітень.

З-поміж "маленьких" грабунків можна виділити подію 24 квітня в Бреді, Нідерланди. Там злодії проникли в автомобіль, припаркований на некласифікованому паркувальному місці, та втекли з великою кількістю косметичної продукції. Збиток сягнув 55 000 євро. Шанувальників краси шукають.

Загалом по всьому регіону кожні 24 години протягом 30 днів місяця загальні середній фінансові збитки від крадіжок дорівнювали 596 423 євро. Таким чином щогодини викрадалося товарів на суму 24 850,9. Ось тут випливає основна цифра: щохвилини злодії крали вантажів на 414,18 євро.

Де найбільше крадуть:

Італія – 74 злочини або 14,3% від загальної кількості у квітні.

Іспанія – 66 або 12,8%.

Велика Британія – 56 або 10,8%.

Франція – 48 або 9,3 %.

Польща – 31 або 6,0%.

Нідерланди – 26 або 5,0%.

Південна Африка – 20 або 3,8%.

Бельгія – 11 або 2,1%.

Крадіжки пального продовжують становити найвищий відсоток усіх відомих злочинів, що впливають на ланцюги поставчань у регіоні EMEA, де було зафіксовано ще 50 випадків (9,7%) від загальної кількості у квітні.

Що найбільше крадуть:

Метал – 46 крадіжок.

Готівка – 23.

Їжа та напої – 19.

Без вантажу (Крадіжка вантажівки та/або причепа) – 17.

Різна електроніка – 13.

Одяг та взуття – 11.

Тютюн – 10.

Дані TIS за цей 30-денний період показали, що спосіб насильства та погроз насильством був зареєстрований у 44 кримінальних нападах.