Восемь спорткаров попали в ДТП, не доехав до старта уличных гонок

Авария произошла на автомагистрали I-285 в Атланте, штат Джорджия. Несколько водителей направлялись на автомобильную встречу под названием "Кофеин и октан" в Кеннесоу, сообщает Autoevolution. Однако восемь водителей, которые должны были участвовать в мероприятии, не доехали, ведь по дороге они врезались друг в друга.

В аварию попали Toyota Supra, Infiniti Q60, BMW 3-й серии, три Dodge Challengers и два Ford Mustang.

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На видео, снятом с автомобиля, который проезжал рядом, видны последствия аварии. Водители выходят из своих машин, чтобы оценить ущерб и проверить друг друга.

Их машины получили серьезные повреждения спереди или сзади. Черный "Мустанг" остановился на боку с работающими стеклоочистителями, несмотря на то, что день был солнечный.

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Но то, что говорят свидетели, наверняка поможет властям понять, что произошло на I-285. Свидетели утверждают, что водители соревновались друг с другом. Одному водителю даже пришлось выехать в правую полосу, чтобы их пропустить, потому что было ощущение, что они собираются кого-то сбить. Так что водителям придется многое объяснить своим страховым агентам.

Авария на I-285 напоминает самое дорогое в мире ДТП. Она произошла в декабре 2011 года на шоссе в Японии, когда водитель Ferrari 430 Scuderia, 60-летний бизнесмен, пытался обогнать другую машину.

Тогда восемь Ferrari, Lamborghini и три Mercedes-Benz превратились в груду металла, стекла и резины. К счастью, для их владельцев это были в основном царапины и синяки, хотя все могло быть гораздо хуже.