Вісім спорткарів потрапили в ДТП, не доїхавши до старту вуличних перегонів

Аварія сталася на автомагістралі I-285 в Атланті, штат Джорджія. Кілька водіїв прямували на автомобільну зустріч під назвою «Кофеїн і октан» у Кеннесоу, повідомляє Autoevolution. Проте вісім водіїв, які мали брати участь у заході, не доїхали, адже по дорозі вони врізалися один в одного.

В аварію потрапили Toyota Supra, Infiniti Q60, BMW 3-ї серії, три Dodge Challengers і два Ford Mustang.

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На відео, знятому з автомобіля, який проїжджав поряд, видно наслідки аварії, яка щойно сталася. Водії виходять зі своїх машин, щоб оцінити збитки та перевірити один одного.

Їхні машини зазнали серйозних пошкоджень спереду чи ззаду. Чорний «Мустанг» зупинився на боці з працюючими склоочисниками, попри те, що день був сонячний.

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Але те, що говорять свідки, напевно допоможе владі зрозуміти, що сталося на I-285. Свідки стверджують, що водії змагалися один з одним. Одному водію навіть довелося виїхати в праву смугу, щоб їх пропустити, бо було відчуття, що вони збираються когось збити. Тож водіям доведеться багато чого пояснити своїм страховим агентам.

Аварія на I-285 нагадує найдорожчу у світі ДТП. Вона сталася в грудні 2011 року на шосе в Японії, коли водій Ferrari 430 Scuderia, 60-річний бізнесмен, намагався обігнати іншу машину.

Тоді вісім Ferrari, Lamborghini та три Mercedes-Benz перетворилися на купу металу, скла та гуми. На щастя, для їхніх власників це були в основному подряпини та синці, хоча все могло бути набагато гірше.