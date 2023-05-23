Восемь стран отказываются от строгих норм ЕС по выбросам, которые будут введены в 2025 году.

Нормы по выбросам Евро-7 должны вступить в силу в 2025 году, но существует растущая оппозиция строгим правилам, из-за чего они могут быть отложены или пересмотрены. В этот раз беспокойство вызывают не конкретные лоббистские группы или автопроизводители, а значительная часть стран Союза, считающих ограничения нереальными.

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В этом случае значительная часть означает восемь стран, что составляет почти треть из 27 членов ЕС. Reuters сообщает, что Франция, Италия, Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Чехия подписали общий документ, который выступает против "любых новых правил по выбросам выхлопных газов", а также новых требований к испытаниям для автомобилей и фургонов. Письмо направили другим странам ЕС, и, возможно, это не просто символический жест. По данным Reuters, у этих восьми стран было бы достаточно голосов, чтобы заблокировать предложение.

Это не первый раз, когда мы слышим противодействие будущим правилам, которые сделают и без того жесткие правила еще более жесткими. В феврале генеральный директор Stellantis Карлос Таварес прямо заявил, что, по его мнению, правила для двигателей внутреннего сгорания «напрасны» и будут иметь негативное влияние на отрасль, не имея никакого значения для окружающей среды. Кроме того, его аргумент утверждал, что это будет дорогостоящим автопроизводителям, отвлекая средства от разработок с нулевым уровнем выбросов на новые двигатели, которые будут доступны лишь в течение нескольких лет. Это приведет к повышению цен на автомобили из ДВС, что ляжет дополнительным бременем на покупателей.

Volkswagen предложил подобный аргумент против стандартов Евро-7 два месяца назад. Генеральный директор VW Passenger Cars Томас Шафер обратил внимание на сдвиги в сторону электрификации, причем к 2030 году планируется, что подавляющее большинство производства новых автомобилей VW будет электрическим. Это оставит всего несколько лет, в течение которых понадобятся переработанные двигатели. Это может поднять цены на небольшие автомобили, такие как VW Polo или Skoda Fabia до уровня, когда покупатели не смогут себе их позволить.

Все это приводит к полному запрету двигателей внутреннего сгорания в Европе в 2035 году, что тоже не без споров. Германия возглавила еще одну группу стран, выступающих против запрета. Этот шаг привел к тому, что ЕС глубже заглянет в область синтетического топлива, что, возможно, позволит новым двигателям внутреннего сгорания продолжать работать после 2035 года.