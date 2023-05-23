Вісім країн відмовляються від суворих норм ЄС щодо викидів, які запровадять у 2025 році.

Норми щодо викидів Євро-7 мають набути чинності в 2025 році, але існує зростаюча опозиція суворим правилам, через що вони можуть бути відкладені або переглянуті. Цього разу занепокоєння викликають не конкретні лобістські групи чи автовиробники, а значна частина країн Союзу, які вважають обмеження нереальними.

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У цьому випадку значна частина означає вісім країн, що становить майже третину з 27 членів ЄС. Reuters повідомляє, що Франція, Італія, Румунія, Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія підписали спільний документ, який виступає проти «будь-яких нових правил щодо викидів вихлопних газів», а також нових вимог до випробувань для автомобілів і фургонів. Лист надіслали іншим країнам ЄС, і, можливо, це не просто символічний жест. За даними Reuters, ці вісім країн мали б достатньо голосів, щоб заблокувати пропозицію.

Це не перший раз, коли ми чуємо протидію майбутнім правилам, які зроблять і без того жорсткі правила ще жорсткішими. У лютому генеральний директор Stellantis Карлос Таварес прямо заявив, що, на його думку, правила для двигунів внутрішнього згоряння «марні» та матимуть негативний вплив на галузь, не маючи жодного значення для навколишнього середовища. Крім того, його аргумент стверджував, що це буде дорого для автовиробників, відволікаючи кошти від розробок з нульовим рівнем викидів на нові двигуни, які будуть доступні лише протягом кількох років. Це призведе до підвищення цін на автомобілі з ДВС, що ляже додатковим тягарем на покупців.

Фольксваген запропонував подібний аргумент проти стандартів Євро-7 два місяці тому. Генеральний директор VW Passenger Cars Томас Шафер звернув увагу на зрушення в бік електрифікації, причому до 2030 року планується, що переважна більшість виробництва нових автомобілів VW буде електричною. Це залишить лише кілька років, протягом яких знадобляться перероблені двигуни. Це може підняти ціни на невеликі автомобілі, такі як VW Polo або Skoda Fabia, до рівня, коли покупці не зможуть собі їх дозволити.

Все це призводить до повної заборони двигунів внутрішнього згоряння в Європі в 2035 році, що також не без суперечок. Німеччина очолила ще одну групу країн, які виступають проти заборони. Цей крок призвів до того, що ЄС глибше загляне в сферу синтетичного палива, що, можливо, дозволить новим двигунам внутрішнього згоряння продовжувати працювати після 2035 року.