Около 8 000 роскошных автомобилей, предназначенных для России, припаркованы в порту Зебрюгге в Бельгии, поскольку власти пытаются преодолеть лабиринт санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину.

Автомобили, в том числе некоторые из последних моделей Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли из Азии в первую неделю апреля. Они должны были быть перегружены в Россию, но попали под запрет на роскошь, который запрещает экспортировать транспортные средства стоимостью более 50 000 евро, что эквивалентно 54 000 долларам.

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Нагромождение транспортных средств является одним из примеров путаницы в ключевых европейских портах относительно того, как толковать и применять санкции против России.

“Транспортные средства попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других товаров, которые подпадают под другие санкции”, – сказал Марк Адриансенс, директор автомобильного терминала порта. “Автомобили вряд ли будут двигаться в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут продаваться на разных рынках”.

Господин Адриансенс сказал, что не знает, кто является покупателями автомобилей в России и кому они принадлежат на данном этапе. Он сказал, что в Зебрюгге есть место для 10 000 автомобилей.