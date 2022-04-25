Близько 8 тисяч розкішних автомобілів, призначених для Росії, припарковані в порту Зебрюгге в Бельгії, оскільки влада намагається подолати лабіринт санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну.

Автомобілі, включаючи деякі з останніх моделей Lexus, Cadillac і Mercedes, прибули з Азії в перший тиждень квітня. Вони мали бути перевантажені в Росію, але потрапили під заборону на розкіш, яка забороняє експортувати транспортні засоби вартістю понад 50 000 євро, що еквівалентно 54 000 доларів.

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Нагромадження транспортних засобів є одним із прикладів плутанини в ключових європейських портах щодо того, як тлумачити та застосовувати санкції проти Росії.

“Транспортні засоби потрапили під заборону на розкіш, але тут застряг ряд інших товарів, які підпадають під інші санкції”, – сказав Марк Адріансенс, директор автомобільного терміналу порту. “Автомобілі навряд чи будуть рухатися протягом тривалого часу, оскільки вони, ймовірно, будуть продаватися на різних ринках”.

Пан Адріансенс сказав, що не знає, хто є покупцями автомобілів в Росії та кому вони належать на даному етапі.