Все женщины, кроме одной, работали на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния.

Скандальная ситуация начала разворачиваться с одного судебного иска. За ним следовал второй. А сейчас в Верховный суд округа Аламида шесть нынешних и бывших сотрудниц Tesla подали иски по обвинениям в домогательствах.

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В исках приводятся примеры домогательств. Микаэла Карран работала в Tesla, это была ее первая работа, после средней школы. Она утверждает, что ее непосредственный руководитель сказал, что со своей “большой задницей” она должна стать стриптизершей, а другой коллега попросил сексуальную услугу на автостоянке.

Ализе Браун начала работать в ночную смену, когда у нее родился трехмесячный ребенок. Ее коллега называл ее “коровой”, которая “доилась”, а ее зад – “универсалом”. Когда она попросила своего руководителя поговорить с преследователем, он воспринял это как шутку, и при этом “неприлично осматривал” ее.

Джессика Брукс говорит, что ее преследовали с первого дня на работе, когда ее руководитель поощрял своих подчиненных мужчин проверить новую девушку. Пытаясь остановить нежелательное внимание мужчин, она складывала коробки, чтобы заблокировать свое рабочее место. Когда она пожаловалась в отдел кадров, она сказала, что они уже знали о коробках и их назначении, но решили ничего не делать с этой ситуацией. После жалобы, отдел кадров принял меры к ней самой, а не к преследователям – ее перевели на новое место работы, где она должна была учиться новому процессу.

Алиса Бликман утверждает, что ее руководитель тер рукой ее нижнюю часть спины в начале каждой смены и шептал ей на ухо сексуальные комментарии. Когда она попыталась это прекратить, руководитель угрожал ей переводом, по словам истицы.

Самира Шеппард говорит, что ее коллеги-мужчины постоянно позволяли себе комментарии сексуального характера, а руководитель сказал ее коллегам, что видит сквозь ее рубашку.

Иден Медерос работала не на заводе Tesla во Фримонте, а в сервисных центрах по всей Южной Калифорнии. Она говорит, что почти ежедневно сталкивалась с преследованиями со стороны техников сервисного центра, которые комментировали ее зад. Она также приводит типичный сексистский комментарий от сервисменов: ”красивая девушка не должна работать в сервисном центре". Когда она сообщила отделу кадров о сексистском поведении, она утверждает, что менеджер препятствовал ее продвижению в Tesla, а отдел персонала ничего не сделал.

Женщины говорят, что использовали различные методы, чтобы защитить себя от преследований из-за бездействия работодателя. Они складывали коробки, носили мешковатую одежду, пропускали перерывы и просили отдалить их от преследователей.

Эти новые судебные иски присоединяются к двум предыдущим, поданным Джессикой Баррац и Эрикой Клауд, также в Калифорнии.

"История Джессики добавила ее коллегам смелости выступить", – сказал один из адвокатов истцов Уильям Джавери-Уикс из фирмы Jhaveri-Weeks. Он добавил: "Такое большое количество подобных случаев показывает, что это системная проблема в Tesla. Никто не заслуживает такого отношения на работе”.