Усі жінки, крім однієї, працювали на заводі Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія.

Скандальна ситуація почала розгортатись з одного судового позову. За ним слідував другий. А зараз до Верховного суду округу Аламеда шість нинішніх та колишніх співробітниць Tesla подали позови за звинуваченнями у домаганнях.

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У позовах наводяться приклади домагань. Мікаела Карран працювала в Tesla, це була її перша робота, після середньої школи. Вона стверджує, що її безпосередній керівник сказав, що зі своєю “великою дупою” вона повинна стати стриптизеркою, а інший колега попросив сексуальну послугу на автостоянці.

Алізе Браун почала працювати в нічну зміну, коли у неї народилася тримісячна дитина. Її колега називав її “коровою”, яка “доїлася”, а її зад – “універсалом”. Коли вона попросила свого керівника поговорити з переслідувачем, він сприйняв це як жарт, і при цьому “непристойно оглядав” її.

Джессіка Брукс каже, що її переслідували з першого дня на роботі, коли її керівник заохочував своїх підлеглих чоловіків перевірити нову дівчину. Намагаючись зупинити небажану увагу чоловіків, вона складала коробки, щоб заблокувати своє робоче місце. Коли вона поскаржилася до відділу кадрів, вона сказала, що вони вже знали про коробки та їхнє призначення, але вирішили нічого не робити з цією ситуацією. Після скарги, відділ кадрів вжив заходів до неї самої, а не до переслідувачів – її перевели на нове місце роботи, де вона мала вчитись новому процесу.

Аліса Блікман стверджує, що її керівник тер рукою її нижню частину спини на початку кожної зміни та шепотів їй на вухо сексуальні коментарі. Коли вона спробувала це припинити, керівник погрожував їй переведенням, за словами позивачки.

Саміра Шеппард каже, що її колеги-чоловіки постійно дозволяли собі коментарі сексуального характеру, а керівник сказав її колегам, що бачить крізь її сорочку.

Іден Медерос працювала не на заводі Tesla у Фрімонті, а в сервісних центрах по всій Південній Каліфорнії. Вона каже, що майже щодня стикалася з переслідуваннями з боку техніків сервісного центру, які коментували її зад. Вона також наводить типовий сексистський коментар від сервісменів: “Гарна дівчина не повинна працювати в сервісному центрі”. Коли вона повідомила відділу кадрів про сексистську поведінку, вона стверджує, що менеджер перешкоджав її просуванню в Tesla, а відділ персоналу нічого не зробив.

Жінки кажуть, що використовували різні методи, щоб захистити себе від переслідувань через бездіяльність роботодавця. Вони складали коробки, носили мішкуватий одяг, пропускали перерви та просили віддалити їх від переслідувачів.

Ці нові судові позови приєднуються до двох попередніх, поданих Джесікою Барраца та Ерікою Клауд, також у Каліфорнії.

“Історія Джессіки додала її колегам сміливості виступити”, – сказав один з адвокатів позивачів Вільям Джавері-Викс з фірми Jhaveri-Weeks. Він додав: “Така велика кількість подібних випадків показує, що це системна проблема в Tesla. Ніхто не заслуговує на таке ставлення на роботі”.