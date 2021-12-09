Встановлення камер та підвищені штрафи не допомогли у зниженні рівня аварійності. Скоріше навпаки. За перші 10 місяців поточного року аварійність зросла на 14%, тож у МВС готують нові заходи контролю для водіїв.

Серед нових методів контролю камери, які вимірюють середню швидкість, мобільний додаток за допомогою якого кожен водій зможе "доносити" у поліцію на колег по трафіку, система штрафних балів, та "профілактичні зупинки".

Читайте також: Камери не допомогли: в Україні за 2021 рік значно зросла аварійність

В МВС пропонують запровадити систему вимірювання середньої швидкості руху на певних ділянках. "Це дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити лише дві — на в’їзді та виїзді з магістралі, вимірювати, чи не було перевищено середню дозволену швидкість", — пояснив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

З тією ж метою фільмувати порушення хочуть дозволити простим громадянам – помічникам поліції. Якщо відповідна ідея буде підтримана парламентом, будь-хто зможе фіксувати порушення ПДР на камеру і надсилати відео правоохоронцям. Ті своєю чергою матимуть притягнути порушників до відповідальності.

Пропонується також запровадження системи штрафних балів. Ці бали правоохоронці відніматимуть у порушників ПДР. Тих, хто порушує регулярно, хочуть скеровувати на повторний екзамен для перевірки знань правил дорожнього руху.

Значно посилити пропонують покарання за водіння після позбавлення прав. Тих, хто продовжив сідати за кермо попри позбавлення водійського посвідчення за порушення, хочуть саджати за ґрати. Геращенко акцентував: підвищення суми штрафів з 51 гривні до понад 20 тисяч не допомогло цю розв’язати проблему.

Наразі ці пропозиції міністерства обговорюються, готовий законопроект може бути поданий до парламенту до кінця року.