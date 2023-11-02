ГП «Документ» начал восстанавливать водительские права в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Теперь в четырех городах Украины – Киеве, Львове, Одессе и Днепре восстановление водительского удостоверения в связи с потерей или похищением доступно не только в сервисных центрах МВД. У наших граждан есть возможность получить эту услугу в Паспортном сервисе ГП «Документ».

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Водители, которые намерены восстановить свои документы, могут лично в порядке «живой очереди» обратиться в отделение ГП «Документ». Также доступна возможность заранее записаться онлайн через электронную очередь. С собой нужно иметь такой список документов:

паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Подача документов администратору производится в течение 10-15 минут. Новое водительское удостоверение заказчик получает в течение 1-2 рабочих дней.

Адреса подразделений ГП «Документ» доступны ссылкой.