ДП «Документ» розпочав відновлювати посвідчення водія у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Відтепер у чотирьох містах України – Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відновлення посвідчення водія у зв’язку з втратою чи викраденням доступне не лише у сервісних центрах МВС. Наші громадяни мають можливість отримати цю послугу у Паспортному сервісі ДП «Документ».

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Кермувальники, які мають намір відновити свої документи, можуть особисто в порядку «живої черги» звернутись до відділення ДП «Документ». Також доступна можливість заздалегідь записатись онлайн – через електронну чергу. З собою потрібно мати такий перелік документів:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації, або ID-картку із документом про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Подача документів адміністратору відбувається впродовж 10-15 хвилин. Нове посвідчення водія замовник отримує впродовж 1-2 робочих днів.

Адреси підрозділів ДП «Документ» доступні за посиланням.