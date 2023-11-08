Отныне ГП "Документ" в Чехии начинает восстанавливать водительские права для украинцев, которые выехали в эту страну.

Сервисные центры МВД расширили список европейских стран, в которых украинцы имеют возможность восстанавливать утраченные водительские права. Теперь эта услуга стала доступна в ГП «Документ» и в Чехии. Ведь эта страна предоставила защиту многим спасшимся от войны украинцам.

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До этого в Чехии украинские водители только обменивали водительские права. А теперь могут восстанавливать в связи с потерей или похищением. Эту услугу удалось запустить благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД по ГП «Документ», входящему в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

Чтобы восстановить водительское удостоверение в Чехии, необходимо обратиться в подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: Прага, площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva). Для получения услуги необходимо обязательно произвести запись в электронную очередь на сайте ГП «Документ». Гражданам нужно с собой взять пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После того, как администратор получает нужные документы, гражданина фотографируют. Далее создается заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения заказчик получает новый документ, отпечатанный на бланке.

Напомним, что кроме Чехии украинцы, которые смогли выехать за пределы государства, могут восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов.