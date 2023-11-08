Відтепер ДП "Документ" у Чехії починає відновлювати посвідчення водія для українців, які виїхали в цю країну.

Сервісні центри МВС розширили перелік європейських країн, в яких українці мають можливість відновлювати втрачені посвідчення водія. Відтепер ця послуга стала доступна в ДП «Документ» і в Чехії. Адже ця країна надала захист багатьом українцям, які врятувались від війни.

Читайте також: Екзамен на "права" без автошколи: коли запрацює нововведення

До цього у Чехії українські кермувальники лише обмінювали посвідчення водія. А тепер можуть відновлювати у зв’язку із втратою чи викраденням. Цю послугу вдалось запустити завдяки плідній співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Аби відновити посвідчення водія у Чехії, необхідно звернутись до підрозділу ДП «Документ». Адреса розташування: Прага, площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva). Для отримання послуги необхідно обов’язково здійснити запис до електронної черги на сайті ДП «Документ». Громадянам потрібно з собою взяти пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після того, як адміністратор отримує необхідні документи, громадянина фотографують. Далі створюється заявка на відновлення посвідчення водія, яку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення, замовник отримує новий документ видрукований на бланку.

Нагадаємо, що окрім Чехії, українці, що змогли виїхати за межі держави, можуть відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Наразі у Словаччині поки що доступний виключно обмін цих документів.