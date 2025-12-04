Восстановлен еще один способ бронирования автомобильных номеров

В сервисах Кабинета водителя снова заработали две онлайн-услуги: бронирование номерных знаков на срок 15 дней и продление платного хранения на 10 дней или один месяц. МВД сообщает, что их восстановление стало очередным этапом цифровизации процессов, связанных с получением номерных знаков, и направлено на снижение нагрузки на сервисные центры.

Что дает онлайн-бронирование

Услуга бронирования позволяет пользователю зарезервировать конкретный номерной знак на 15 дней. Это актуально для граждан, которые планируют приобрести или уже приобрели автомобиль, но еще не завершили процедуры его регистрации. Бронирование гарантирует, что выбранный номер будет сохранен именно за этим пользователем. После оформления заявки номерные знаки будут ждать владельца в указанном сервисном центре.

Продление ответственного хранения

Для тех, кто не успевает установить или закрепить свои номерные знаки вовремя, доступно продление срока их хранения. Доступны два варианта: продление на 10 дней или на один месяц. Оба варианта предусматривают платное хранение, однако позволяют избежать повторного оформления документов и позволяют планировать процесс регистрации в удобное время без риска потерять забронированные знаки.

Удобство и цифровизация

Возможность оформить обе услуги онлайн - в несколько кликов - уменьшает количество личных визитов в сервисные центры МВД. Авторизация осуществляется через ID.GOV.UA или Дія.Підпис. После входа пользователь может выбрать нужную операцию, подтвердить действие и оплатить услугу онлайн. Это соответствует стратегии МВД по расширению электронных сервисов и их интеграции в повседневные процессы, связанные с регистрацией транспортных средств.

Более широкий контекст

Восстановление услуг произошло на фоне постоянного увеличения объемов регистрации как новых, так и подержанных автомобилей. Именно поэтому важно поддерживать возможность дистанционного обслуживания. Онлайн-бронирование и платное хранение фактически разгружают фронт-офисы МВД, сокращают очереди и позволяют гражданам более гибко планировать свои действия.