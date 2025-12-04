Відновлено ще один спосіб бронювання автомобільних номерів

У сервісах Кабінету водія знову запрацювали дві онлайн-послуги: бронювання номерних знаків на строк 15 днів та подовження платного зберігання на 10 днів або один місяць. МВС повідомляє, що їх відновлення стало черговим етапом цифровізації процесів, пов’язаних з отриманням номерних знаків, і спрямоване на зниження навантаження на сервісні центри.

Що дає онлайн-бронювання

Послуга бронювання дозволяє користувачу зарезервувати конкретний номерний знак на 15 днів. Це актуально для громадян, які планують придбати або вже придбали автомобіль, але ще не завершили процедури його реєстрації. Бронювання гарантує, що обраний номер буде збережений саме за цим користувачем. Після оформлення заявки номерні знаки чекатимуть власника у зазначеному сервісному центрі.

Подовження відповідального зберігання

Для тих, хто не встигає встановити або закріпити свої номерні знаки вчасно, доступне подовження терміну їх зберігання. Доступні два варіанти: продовження на 10 днів або на один місяць. Обидва варіанти передбачають платне зберігання, проте дозволяють уникнути повторного оформлення документів і дають змогу планувати процес реєстрації в зручний час без ризику втратити заброньовані знаки.

Зручність і цифровізація

Можливість оформити обидві послуги онлайн — у кілька кліків — зменшує кількість особистих візитів до сервісних центрів МВС. Авторизація здійснюється через ID.GOV.UA або Дія.Підпис. Після входу користувач може обрати потрібну операцію, підтвердити дію і оплатити послугу онлайн. Це відповідає стратегії МВС щодо розширення електронних сервісів та їх інтеграції у повсякденні процеси, пов’язані з реєстрацією транспортних засобів.

Ширший контекст

Відновлення послуг відбулося на тлі постійного збільшення обсягів реєстрації як нових, так і вживаних автомобілів. Саме тому важливо підтримувати можливість дистанційного обслуговування. Онлайн-бронювання і платне зберігання фактично розвантажують фронт-офіси МВС, скорочують черги та дозволяють громадянам більш гнучко планувати свої дії.