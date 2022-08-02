Мост уже открыт для проезда всех видов транспорта. Ожидаем улучшения процесса доставки помощи и необходимых товаров для жителей Сумщины.

В марте во время активных боев украинских защитников с российскими захватчиками 12-метровый мост через канал у села Шевченково на автодороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин был поврежден.

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Как только ВСУ освободили Сумщину и было проведено разминирование, дорожники сразу же приступили к восстановительным работам. Обеспечить проезд через мост стало приоритетной задачей, ведь повреждение моста разорвало транспортную связь северной и южной части области.

Были демонтированы разрушенные конструкции моста, восстановлены поврежденные насадки опор, смонтированы новые пролетные строения. Также дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, монолитные тротуары, перильное и барьерное ограждение. В ближайшее время завершим все работы нанесением дорожной разметки.