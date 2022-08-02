Міст уже відкрито для проїзду усіх видів транспорту. Очікуємо на покращення процесу доставки допомоги та необхідних товарів для жителів Сумщини.

У березні під час активних боїв українських захисників із російськими загарбниками 12-метровий міст через канал біля села Шевченкове на автодорозі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин був пошкоджений.

До речі безкоштовний проїзд платними дорогами у Польщі скасували

Щойно ЗСУ звільнили Сумщину та було проведено розмінування, дорожники відразу ж приступили до відновлювальних робіт. Забезпечити проїзд через споруду стало пріоритетним завданням, адже пошкодження мосту розірвало транспортний зв’язок північної та південної частини області.

Було демонтовано зруйновані конструкції мосту, відновлено пошкоджені насадки опор, змонтовано нові прогонові будови. Також дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття, монолітні тротуари, перильне та бар'єрне огородження. Найближчим часом завершимо усі роботи нанесенням дорожньої розмітки.