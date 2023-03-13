Редкий BMW M3 в кузове E30 кабриолет ушел с молотка. Автомобиль прошёл реставрацию на заводе и имеет идеальное состояние.

Модель BMW M3 генерации E30 давно стала культовой, но ассоциируется она в первую очередь с купе. Тем не менее, это поколение спорткара имело версию с открытым типом кузова. Всего выпущен 781 кабриолет, что делает такую модификацию очень редкой и ценной.

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В 2023 году у всех ценителей марки BMW, модели M3 и непосредственно поколения E30 появилась уникальная возможность приобрести кабриолет в идеальном состоянии после заводской реставрации. Выпущенный в 1989 году кабриолет имеет пробег всего 80 407 км.

Проведенная с января 2018 по декабрь 2020 специалистами заводского подразделения BMW Group Classic реставрация предоставляет автомобилю состояние фактически новой машины. Владелец установил двигатель и коробку передач от BMW M5, но в ходе реставрации машине вернули оригинальный оригинальный 2,3-литровый 4-цилиндровый рядный двигатель S14 и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Двигатель получил полное техническое обслуживание, кузов лишили даже малейших следов ржавчины, а также заменили ветровое стекло, противотуманные фары, капот, рулевое колесо, рулевую колонку, рукоятку переключения передач, а также бортовой компьютер и датчик температуры.

Машина сохранила штатный радиоприемник BMW Bavaria C Electronic и родную черную кожу обивки, несущую следы минимального износа. Кузов окрашен в цвет Macao Blue Metallic, дополнен заводской темно-синей мягкой складной крышей. В результате за столь уникальный автомобиль на торгах Collecting Cars продавец получил 102 тысячи долларов.