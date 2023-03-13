Рідкісний BMW M3 в кузові E30 кабріолет пішов з молотка. Автомобіль пройшов реставрацію на заводі і має ідеальний стан.

Модель BMW M3 генерації E30 давно стала культовою, але асоціюється вона насамперед із купе. Тим не менш, це покоління спорткара мало версію з відкритим типом кузова. Усього було випущено 781 кабріолетів, що робить таку модифікацію дуже рідкісною та цінною.

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У 2023 році у всіх цінителів марки BMW, моделі M3 і безпосередньо покоління E30 з'явилася унікальна можливість придбати кабріолет в ідеальному стані після заводської реставрації. Випущений 1989 року кабріолет має пробіг всього 80 407 кілометрів.

Проведена з січня 2018 по грудень 2020 року фахівцями заводського підрозділу BMW Group Classic реставрація надає автомобілю стан фактично нової машини. Власник встановив двигун і коробку передач від BMW M5, але в ході реставрації машині повернули оригінальний 2,3-літровий чотирициліндровий рядний двигун S14 і 5-ступінчасту механічну коробку передач.

Двигун отримав повне технічне обслуговування, кузов позбавили навіть найменших слідів іржі, а також замінили вітрове скло, протитуманні фари, капот, рульове колесо, рульову колонку, рукоятку перемикання передач, а також бортовий комп'ютер і датчик температури.

Машина зберегла штатний радіоприймач BMW Bavaria C Electronic та рідну чорну шкіру оббивки, яка несе сліди мінімального зношування. Кузов пофарбований у колір Macao Blue Metallic, доповнений заводським темно-синім м'яким складним дахом. У результаті за такий унікальний автомобіль на торгах Collecting Cars продавець отримав 102 тисячі доларів.