В Швейцарии продают пикап Volkswagen в паре с кастомным Harley-Davidson. Рестомод модели T2 с момента строительства проехал всего полторы тысячи километров.

Пикап оснащен двухлитровым двигателем с двумя карбюраторами Weber, а его грузовая платформа обработана тиком, вроде яхтовых палуб. К автомобилю добавляется бобер M8 – и за все это просят 165 тысяч швейцарских франков, что соответствует примерно 180 тысячам долларов США.

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Итак, за 165 тысяч швейцарских франков покупатель получит рестомод на базе Volkswagen T2 1971 года с карбюраторным двухлитровым двигателем Type 1 (110 л.с.). Автомобилю добавили винтажную выпускную магистраль из нержавеющей стали, модернизированную трансмиссию и добавили регулируемую переднюю ось. Безбортовую платформу обработали тиком деревом. Пробег после постройки – 1500 километров.

Бонусом идет роскошный бобер на базе Harley-Davidson Softail Slim образца 2017 года. Об этом мотоцикле известно немного. Очевидно, его построили в мастерской Harley-Davidson Zurich. Байк отличается уникальной окраской, выхлопом Jekill & Hyde, а также сиденьем и сумкой от Spirit Leather.