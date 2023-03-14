У Швейцарії продають пікап Volkswagen у парі з кастомним Harley-Davidson. Рестомод моделі T2 з моменту будівництва проїхав лише півтори тисячі кілометрів.

Пікап оснащений дволітровим двигуном з двома карбюраторами Weber, а його вантажна платформа оброблена тиком, на кшталт яхтових палуб. До автомобіля додається бобер M8 - і за все це просять 165 тисяч швейцарських франків, що відповідає приблизно 180 тисяч доларів США.

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Отже, за 165 тисяч швейцарських франків покупець отримає рестомод на базі Volkswagen T2 1971 з карбюраторним дволітровим двигуном Type 1 (110 к.с.). Автомобілю додали вінтажну випускну магістраль із нержавіючої сталі, модернізовану трансмісію та додали регульовану передню віссь. Безбортову платформу обробили деревом тику. Пробіг після побудови — 1500 кілометрів.

Бонусом йде розкішний бобер на базі Harley-Davidson Softail Slim зразка 2017 року. Про цей мотоцикл відомо небагато. Очевидно, його побудували в майстерні Harley-Davidson Zurich. Байк відрізняється унікальним забарвленням, вихлопом Jekill & Hyde, а також сидінням та сумкою від Spirit Leather.