Рендеры на основе шпионских снимков часто оказываются достаточно точными и позволяют увидеть будущую новинку раньше официальной премьеры. Таким образом мы уже сейчас можем оценить облик Honda CR-V 2022 года.

Рендер от портала Kolesa демонстрирует скорее эволюционные изменения в дизайне шестого поколения популярного кроссовера, чем революционные.

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Шпионские снимки тестового CR-V в плотном камуфляже попали в сеть еще в марте этого года. Портал Motor1 использовал их для создания рендера, на котором кроссовер выглядит совсем иначе, чем в версии Kolesa. Какой из них ближе к реальности, покажет время. Ожидается, что Honda CR-V следующего поколения будет представлена в 2022 году.

По версии Kolesa, CR-V имеет пропорции текущей модели и демонстрирует новую трапециевидную решетку радиатора, обрамленную тонкими фарами. Подобный дизайн использует современный Honda Passport. Также эта версия имеет высокую оконную линию и заднюю часть очень похожую на актуальную модель.

Фото: возможный вид Honda CR-V 2022 / Kolesa

Однако пропорции машины, кажутся нарушенными, учитывая тестовый прототип. Закамуфлированный “ил” имеет длинный капот и свесы, которые сигнализируют об увеличении размера, чего не заметно на рендерах Kolesa, но можно видеть на визуализации от Motor1.



Фото: визуализация Honda CR-V по версии Motor1 / Motor1

Что касается силового агрегата, информации мало, но электрификация в виде встроенного гибридного силового агрегата не станет сюрпризом.