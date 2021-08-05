Рендери на основі шпигунських знімків часто виявляються досить точними і дозволяють побачити майбутню новинку раніше офіційної прем'єри. У такий спосіб ми вже зараз можемо оцінити вигляд Honda CR-V 2022 року.

Рендер від порталу Kolesa демонструє радше еволюційні зміни в дизайні шостого покоління популярного кросовера, ніж революційні.

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Шпигунські знімки тестового CR-V у щільному камуфляжі потрапили в Мережу ще у березні цього року. Портал Motor1 використав їх для створення рендера, на якому кросовер виглядає зовсім інакше, ніж у версії Kolesa. Який з них ближчий до реальності, покаже час. Очікується, що Honda CR-V наступного покоління буде представлена ​у 2022 році.

За версією Kolesa, CR-V має пропорції поточної моделі та демонструє нову трапецієподібну решітку радіатора, обрамлену тонкими фарами. Подібний дизайн використовує сучасний Honda Passport. Також ця версія має високу віконну лінію та задню частину дуже подібну до актуальної моделі.

Фото: можливий вигляд Honda CR-V 2022 / Kolesa

Однак пропорції машини, здаються порушеними, з огляду на тестовий прототип. Закамуфльований “мул” має довгий капот і звиси, які сигналізують про збільшення розміру, чого не помітно на рендерах Kolesa, але можна бачити на візуалізації від Motor1.



Фото: візуалізація Honda CR-V за версією Motor1 / Motor1

Що стосується силового агрегату, інформації мало, але електрифікація у вигляді вбудованого гібридного силового агрегату не стане сюрпризом.