Возле границы с Молдовой сделают стоянку для 60 автомобилей

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, обустроенная по современным стандартам стоянка на М-15 Одесса – Рени будет иметь 46 машино-мест для грузового транспорта и 13 для легковых автомобилей, включая 2 места для лиц с инвалидностью.

Проект строительства зоны отдыха осуществляется в рамках программы CEF, направленной на модернизацию международного пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешть". Финансирование предполагается грантом в пропорциях 50% программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (#CEF), а вторая половина финансируется из государственного бюджета.

На отведенном участке территории уже ведутся работы по устройству земляного полотна и укладке щебеночно-песчаной смеси.

Ожидается, что благодаря такой площадке повысится пропускная способность международного автомобильного пункта пропуска (МАПП).

Стоянка с левой стороны автодороги подойдет почти вплотную к МАПП, что будет удобно как на выезд, так и на въезд. Фото: Служба восстановления

Кроме упомянутого, обустроенная стоянки транспортных средств позволит снизить нагрузку на подъездные пути, оптимизирует транспортные потоки и обеспечит комфортные условия для отдыха водителей и пассажиров. Правда, в сообщении не указано, будет ли на стоянке обустроен туалет и душ для минимального комфорта. Также ничего неизвестно об освещении этой стоянки.

Проект является частью европейской инициативы "Пути солидарности".