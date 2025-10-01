Біля кордону з Молдовою зроблять стоянку для 60 автомобілів

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, облаштована за сучасними стандартами стоянка на М-15 Одеса – Рені матиме 46 машино-місць для вантажного транспорту та 13 для легкових автомобілів, включаючи 2 місця для осіб з інвалідністю.

Проєкт будівництва зони відпочинку здійснюється в межах програми CEF, спрямованої на модернізацію міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть". Фінансування передбачається грантом в пропорціях 50% програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (#CEF), а друга половина фінансується з державного бюджету.

Читайте також Два кордони отримають один пункт пропуску: три в одному буде згодом

На відведеній ділянці землі вже ведуться роботи з улаштування земляного полотна та укладання щебенево-піщаної суміші.

Очікується, що завдяки такому майданчику підвищиться пропускна спроможність міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП).

Стоянка з лівого боку автодороги підійде майже впритул до МАПП, що буде зручно як на виїзд, так і на в'їзд. Фото: Служба відновлення

Окрім згаданого, облаштована стоянки транспортних засобів дозволить знизити навантаження на під’їзні шляхи, оптимізує транспортні потоки та забезпечить комфортні умови для відпочинку водіїв і пасажирів. Щоправда, в повідомленні не вказано, чи буде на стоянці облаштовано туалет та душ задля мінімального комфорту. Також нічого невідомо про освітлення цієї стоянки.

Проєкт є частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності".