Работа сервиса по проверке действия страховых полисов автогражданки была возобновлена через пять дней после хекерской атаки. Другие сервисы МТСБУ пока еще нуждаются в восстановлении.

Как сообщили на официальной странице МТСБУ в соцсети, работа сервиса была возобновлена ​​сегодня, 19 января 2022 года. Хакерская атака на ресурсы учреждения произошла 14 января текущего года.

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Другие сервисы МТСБУ, такие как "личный кабинет потерпевшего", пока не работают. В МСТБУ обещают возобновить их работу в ближайшее время. “Делаем все возможное, чтобы как можно скорее преодолеть последствия атаки. Наши сотрудники работают круглосуточно вместе со специалистами государственных органов. В ближайшие дни возобновим поэтапное функционирование всей информационной системы МТСБУ”, – прокомментировал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.