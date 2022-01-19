Робота сервісу з перевірки чинності страхових полісів автоцивілки було відновлено через п’ять днів після хекерської атаки. Інші сервіси МТСБУ наразі ще потребують відновлення.

Як повідомили на офіційній сторінці МТСБУ у соцмережі робота сервісу була відновлена сьогодні, 19 січня 2022 року. Хакерьска атака на ресурси установи відбулась 14 січня поточного року.

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Інші сервіси МТСБУ, такі як “особистий кабінет потерпілого”, наразі непрацюють. У МСТБУ обіцяють відновити їхню роботу найближчим часом. “Робимо все можливе, аби якнайшвидше подолати наслідки атаки. Наші співробітники працюють цілодобово разом зі спеціалістами державних органів. У найближчі дні відновимо поетапно функціонування всієї інформаційної системи МТСБУ”, - прокоментував генеральний директор МТСБУ Владимир Шевченко.