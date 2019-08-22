Спортивный болид можно заказать индивидуально, цена – от $55 тысяч.

С 22 августа в Украине стартуют продажи Subaru WRX STi 2020 модельного года. Презентация новинки прошла в прямом смысле слова на высоте – на 5 этаже ТРЦ "Гулливер". И это не случайно – единственную на сегодня в Украине Subaru WRX STi разыграют среди покупателей этого торгового центра 19 октября. Накануне машину доставили на веранду 5 этажа специальным краном.

Subaru WRX STi 2020 комплектуется 300-сильным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, который позволяет ей разогнаться до первой сотни за 5,2 секунды. Полный привод, только механическая коробка передач и впечатляющий крутящий момент в 407 Нм – серьезные аргументы для спортивного автомобиля. Чтобы управлять им, нужны большой опыт и умение. Ведь максимальная скорость достигает 255 км/час.

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Стоимость Subaru WRX STi начинается от 1 397 520 грн, автомобиль доступен только под индивидуальный заказ.

Напомним, что японские автоконцерны объединились для разработки беспилотников.