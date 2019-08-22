Спортивний болід можна замовити індивідуально, ціна – від $55 тисяч.

З 22 серпня в Україні стартують продажі Subaru WRX STi 2020 модельного року. Презентація новинки пройшла в прямому сенсі слова на висоті – на 5 поверсі ТРЦ "Гулівер". І це не випадково – єдину на сьогодні в Україні Subaru WRX STi розіграють серед покупців цього торгового центру 19 жовтня. Напередоні машину доставили на веранду 5 поверху спеціальним краном.

Subaru WRX STi 2020 комплектується 300-сильним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л, який дозволяє їй розігнатись до першої сотні за 5,2 секунди. Повний привід, тільки механічна коробка передач та вражаючий обертальний момент у 407 Нм – серйозні аргументи для спортивного автомобіля. Щоб керувати ним, потрібні неабиякий досвід та уміння. Адже максимальна швидкість сягає 255 км/год.

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Вартість Subaru WRX STi починається від 1 397 520 грн, автомобіль доступний лише під індивідуальне замовлення.

Нагадаємо, що японські автоконцерни об'єднались заради розробки безпілотників.