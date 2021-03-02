За что мужчина получил штраф – не сообщается, но можно предположить, что это был разговор в видеочате во время управления транспортным средством.

Судебное слушание проходило по всем классическим правилам, но в то же время по-новому – заседание проходило в групповом видеочате и транслировалось в прямом эфире в YouTube, в связи с карантином. О дивный новый мир.

Смотрите также: 139-летний двухэтажный дом перевезли на новое место, не разбирая

Представ перед судом, во время проведения операции, врач опять же нарушил закон – на этот раз закон профессиональной этики. Медицинский совет Калифорнии заявил, что будет расследовать инцидент с пластическим хирургом, который появился на видеоконференции для рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения, во время операции.

Издание Sacramento Bee сообщает, что доктор Скотт Грин из Сакраменто, штат Калифорния, появился в четверг на судебном процессе в своей операционной, работая с пациентом, который проходил процедуру просто вне поля зрения; в фоновом режиме было слышно звуковые сигналы медицинской техники.

"Добрый день, мистер Грин. Вы готовы к судебному разбирательству?" – спрашивает секретарь судебного заседания, в то время как офицер, которого вызвали для судебного разбирательства, удивленно поднимает брови. "Похоже, вы сейчас в операционной?”.

Ответчик не растерялся: "Да, сэр. Да, я сейчас в операционной. Да, я могу сейчас отвечать. Давайте".

Секретарь напомнил Грину, что производство ведется в прямом эфире, поскольку по закону судебные проверки должны быть открытыми для общественности, и Грин сказал, что понимает. Казалось, он продолжал работать, опустив голову, ожидая, пока судья Гэри Линк присоединится к видеконференции.

Когда Линк появился и увидел на экране врача, судья колебался, стоит ли продолжать судебное разбирательство, заботясь о благосостоянии пациента.

"Вместе со мной работает еще один хирург, который выполняет операцию, поэтому я могу быть рядом и дать ему оперировать", – ответил Грин.

Судья сказал, что не считает целесообразным вести судебное разбирательство при следующих обстоятельствах. Он сказал Грину, что предпочитает назначить новую дату испытания. Грин извинился.

Коллегия заявила, что рассмотрит этот инцидент, заявив, что "ожидает, что врачи будут придерживаться стандартов помощи при лечении своих пациентов".