За що чоловік отримав штраф – не повідомляється, але можна припустити, що це була розмова у відеочаті під час керування транспортним засобом.

Судове слухання відбувалось за всіма класичними правилами, але водночас у новий спосіб – засідання проходило у груповому відеочаті і транслювалось наживо у YouTube, у зв’язку з карантином. О дивний новий світ.

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Поставши перед судом, під час проведення операції, лікар знову ж порушив закон – цього разу закон професійної етики. Медична рада Каліфорнії заявила, що розслідуватиме інцидент із пластичним хірургом, який з'явився на відеоконференції для розгляду справи про порушення правил дорожнього руху, під час операції.

Видання Sacramento Bee повідомляє, що доктор Скотт Грін із Сакраменто, штат Каліфорнія, з'явився в четвер на судовому процесі у своїй операційній, працюючи з пацієнтом, який проходив процедуру просто поза зором; у фоновому режимі було чутно звукові сигнали медичної техніки.

“Добридень, містере Грін. Ви готові до судового розгляду?” – запитує секретар судового засідання, у той час як офіцер, якого викликали для судового розгляду, здивовано піднімає брови. “Схоже, ви зараз у операційній?”.

Відповідач не розгубився: “Так, сер. Так, я зараз у операційній. Так, я можу зараз відповідати. Давайте”.

Секретар нагадав Гріну, що провадження ведеться в прямому ефірі, оскільки за законом судові перевірки повинні бути відкритими для громадськості, і Грін сказав, що розуміє. Здавалося, він продовжував працювати, опустивши голову, чекаючи, поки суддя Гері Лінк приєднається до відеконференції.

Коли Лінк з’явився і побачив на екрані лікаря, суддя вагався, чи варто продовжувати судовий розгляд, турбуючись про добробут пацієнта.

“Разом зі мною працює ще один хірург, який виконує операцію, тому я можу бути поруч і дати йому оперувати”, – відповів Грін.

Суддя сказав, що не вважає за доцільне вести судовий розгляд за таких обставин. Він сказав Гріну, що воліє призначити нову дату випробування. Грін вибачився.

Колегія заявила, що розгляне цей інцидент, заявивши, що “очікує, що лікарі будуть дотримуватися стандартів допомоги при лікуванні своїх пацієнтів”.