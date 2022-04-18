В субботу, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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"Стреляли по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв. м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целятся в него систематически, чтобы истощить его. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама”, – написал он.

Последствия обстрела и работу спасателей сфотографировали журналисты Reuters. Напомним, что 23 марта российские войска обстреляли из самолета Лисичанский НПЗ.