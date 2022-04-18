В суботу, 16 квітня, російські окупанти обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод у Луганській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

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“Вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу”, – написав він.

Наслідки обстрілу та роботу рятувальників сфотографували журналісти Reuters. Нагадаємо, що 23 березня російські війська обстріляли з літака Лисичанський НПЗ.