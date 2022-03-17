Изменен механизм госрегистрации транспортных средств во время действия военного положения. На этот период разрешена временная регистрация транспорта по упрощенной процедуре.

Кабмин постановлением от 13.03.2022 № 273 внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

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Определено, что транспортные средства, которые были принудительно отчуждены или изъяты, а также те, которые приобретены на территории Украины или ввезены на территорию Украины на законных основаниях в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения, подлежат обязательному временному государственному учету по заявлению владельца путем внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр транспортных средств и соответствующий журнал.

К заявлению собственника прилагаются копия документа, удостоверяющего его личность, а также копия акта о принудительном отчуждении или изъятии имущества по образцу согласно приложению к постановлению Кабмина от 31.10.2012 № 998 "Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" или копия документа, подтверждающего правомерность приобретения транспортного средства.

Оригинал акта о принудительном отчуждении или изъятии имущества или документа, подтверждающего правомерность приобретения транспортного средства, и документа, удостоверяющего личность владельца, проверяются сотрудником сервисного центра МВД, а их копии удостоверяются собственноручно подписями администратора сервисного центра МВД и собственником.

На транспортные средства, подлежащие обязательному временному государственному учету, выдаются временные регистрационные талоны, которые действительны в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения и в течение девяноста суток после его прекращения или отмены, и закрепляются новые номерные знаки или номерные знаки, которые были в пользовании и в настоящее время не закреплены за другими транспортными средствами.

В течение девяноста суток со дня прекращения или отмены действия правового режима военного или чрезвычайного положения лица, эксплуатирующие транспортные средства, находившиеся на обязательном временном государственном учете в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения, обязаны осуществить государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с требованиями Закона "О дорожном движении" и определенного порядка. В случае установления факта обременения такого транспортного средства или представления документов, информация в которых не соответствует сведениям из соответствующих государственных реестров и баз данных во время государственной регистрации, и/или транспортное средство не зарегистрировано в течение девяноста дней со дня прекращения или отмены действия правового режима военного или чрезвычайного положения, такое транспортное средство считается не на учете.

В случае утери, кражи, повреждении свидетельства о регистрации и/или номерных знаков транспортного средства, подлежащему обязательному временному государственному учету, на такое транспортное средство выдается только временный регистрационный талон и закрепляются новые номерные знаки или номерные знаки, которые были в пользовании и в настоящее время не закреплены за другими транспортными средствами. Информация об утере, угоне, повреждении свидетельства о регистрации и/или номерных знаков вносится в Единый государственный реестр транспортных средств и соответствующий журнал администратором сервисного центра МВД.

Отмена обязательного временного государственного учета осуществляется с учетом п. 40 Порядка. Постановление вступило в силу 15 марта 2022 года.