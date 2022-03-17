Змінено механізм держреєстрації транспортних засобів під час дії воєнного стану. На цей період дозволена тимчасова реєстрація транспорту за спрощеною процедурою.

Кабмін постановою від 13.03.2022 № 273 вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

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Визначено, що транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, підлягають обов'язковому тимчасовому державному обліку за заявою власника шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу.

До заяви власника додаються копія документа, що посвідчує його особу, а також копія акта про примусове відчуження або вилучення майна за зразком згідно з додатком до постанови Кабміну від 31.10.2012 № 998 "Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" або копія документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу.

Оригінал акта про примусове відчуження або вилучення майна чи документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, та документа, що посвідчує особу власника, перевіряються працівником сервісного центру МВС, а їх копії власноруч засвідчуються підписами адміністратора сервісного центру МВС і власником.

На транспортні засоби, які підлягають обов'язковому тимчасовому державному обліку, видаються тимчасові реєстраційні талони, що є дійсними в період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та протягом дев'яноста діб після його припинення або скасування, та закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими транспортними засобами.

Протягом дев'яноста діб із дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану особи, які експлуатують транспортні засоби, що перебували на обов'язковому тимчасовому державному обліку в період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, зобов'язані здійснити державну реєстрацію транспортних засобів відповідно до вимог Закону "Про дорожній рух" та визначеного порядку. У разі встановлення факту обтяження такого транспортного засобу чи подання документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів і баз даних під час державної реєстрації, та/або транспортний засіб не зареєстровано протягом дев'яноста діб із дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, такий транспортний засіб вважається необлікованим.

У разі втрати, викрадення, пошкодження свідоцтва про реєстрацію та/або номерних знаків транспортного засобу, який підлягає обов'язковому тимчасовому державному обліку, на такий транспортний засіб видається тільки тимчасовий реєстраційний талон і закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими транспортними засобами. Інформація про втрату, викрадення, пошкодження свідоцтва про реєстрацію та/або номерних знаків вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу адміністратором сервісного центру МВС.

Скасування обов'язкового тимчасового державного обліку здійснюється з урахуванням п. 40 Порядку. Постанова набрала чинності 15 березня 2022 року.