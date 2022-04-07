Сейчас дорожники устанавливают трубы, щебеночное основание и земляную насыпь.

Временную переправу на пути Р-30, которую начали строить через реку Ирпень в Киевской области, завершат в начале следующей недели. Об этом сообщает Укравтодор.

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Работы на объекте продолжаются, в среду там работал 41 дорожник. Они обустраивают трубы, щебневую основу и земляную насыпь. Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с городом Ирпень.

“Укравтодор шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окраин столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могла попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки”, – говорится в сообщении.

Дорожники уже расчистили 29 км трассы М-06 Киев – Чоп и 16 км улиц в городе Ирпень: 10 км Университетской, 4,9 км Соборной и 1,1 км Садовой.