Наразі дорожники встановлюють труби, щебеневу основу та земляний насип.

Тимчасову переправу на шляху Р-30, яку почали створювати через річку Ірпінь в Київській області, завершать на початку наступного тижня. Про це повідомляє Укравтодор.

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Роботи на об'єкті тривають, у середу там працював 41 дорожник. Вони влаштовують труби, щебневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з містом Ірпінь.

"Укравтодор крок за кроком відновлює життєдіяльність звільнених від рашистської навали околиць столиці. Аби їжа, медикаменти, гуманітарна допомога могла потрапити до мешканців передмість Києва, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки", – йдеться у повідомленні.

Дорожники вже розчистили 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць у місті Ірпінь: 10 км Університетської, 4,9 км Соборної та 1,1 км Садової.