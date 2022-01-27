После 19-летнего перерыва в 2018 году компания BMW вернула в свой модельный ряд 8-Series. Теперь баварцы решили, что настало время для планового обновления всего семейства, включая самую мощную версию модели – M8 Competition.

Масштабных изменений нет, но и внешний вид и техника получили небольшие улучшения. А премьера автомобилей сопровождалась анонсом лимитированной спецверсии The 8 X Jeff Koons.

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8-Series Coupe, Convertible и Gran Coupe теперь доступны в стандартной комплектации с пакетом M, который включает дополнительную аэродинамику и множество черных акцентов, а также темные воздухозаборники, диффузор и новые 19-дюймовые легкосплавные диски с двумя спицами. Тормозная система BMW M с синими суппортами также входит в стандартную комплектацию.

Еще одним отличием от предыдущей модели является решетка радиатора BMW Iconic Glow, которая подсвечивается с момента отпирания дверей в начале движения и после выключения зажигания до момента замыкания автомобиля. По умолчанию вся светодиодная оптика, а фарі теперь можно модернизировать до лазерных. Добавлены новые цвета – оттенки серого, зеленого и синего.

Компания также отмечает 50-летие своего подразделения M и каждая модель 8-Series может быть украшена классическими логотипами BMW Motorsport на капоте, дверях и колесах. Благодаря предустановке М-пакета все модели семейства получают многофункциональный кожаный руль с рычагами переключения передач, педалями из нержавеющей стали и спортивными сиденьями, которые ранее были доступны только для BMW M850i xDrive наивысшей модификации.

Экран водителя остался 12,3 дюйма, но центральный дисплей увеличился с 10,25 до 12,3 дюйма. Отклик на сенсорном экране быстрее, у мультимедии больше возможностей, а навигация понятнее. В оснащение моделей входит интеллектуальный персональный помощник, проекционный дисплей и беспроводная интеграция смартфона. Все это является составной частью системы BMW Live Cockpit Professional. В комплекс помощников добавлен активный круиз-контроль с распознаванием сигналов светофора.

Двигатели 8-й серии уже обновлены, поэтому сейчас никаких изменений. Однако BMW обещает снизить расход топлива. На вершине гаммы находится версия M850i xDrive с полным приводом и 4,4-литровым V8 мощностью 530 л. с. Далее следует модификация 840i с 3,0-литровой рядной бензиновой «шестеркой» мощностью 333 л. с., полноприводной или заднеприводной. Базовый легкий гибрид-BMW 840d, опирается на 3,0-литровый 6 – цилиндровый турбодизель мощностью 340 л. с. Коробка передач – 8-ступенчатый “автомат” Steptronic.

Спецверсия 8 X Jeff Koons Special Edition основана на модификации 850i xDrive Gran Coupé и создана при участии американского художника Джеффа Кунса, известного своими экстравагантными и даже китчевыми работами. Он получает многослойное окрашивание в 11 цветов, а салон отделан красной и синей кожей. В салоне выгравирована подпись художника, но фотографии автомобиля так и не были показаны.

Изменения в модели коснулись спортивных модификаций M8 Competition, которые вновь доступны в 3-х вариантах кузова. Они отличаются цветовой палитрой, колесными дисками и оптикой Shadow Line, которая предлагается впервые для спорткара. На панели появляются четыре новых цвета, каждый из которых можно покрыть лаком Frozen с блестящим эффектом. Под капотом остался знакомый 4,4-литровый V8 с технологией M TwinPower Turbo, развивающий 625 л. с. и 750 Нм. Коробка передач – 8-ступенчатый “автомат” Steptronic и полный привод. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,2 секунды у купе и седана M8 Competition и 3,3 секунды у кабриолета. В спортивных версиях в салоне уже стоит черная и оранжевая кожа в сочетании с алькантарой. Спортивные передние сиденья можно заменить на карбоновые с электрорегулировка, что хранят большое количество настроек и надпись M8 на подголовниках, что подсвечивается.