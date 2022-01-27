Після 19-річної перерви у 2018 році компанія BMW повернула у свій модельний ряд 8-Series. Тепер баварці вирішили, що настав час для планового оновлення всього сімейства, включаючи найпотужнішу версію моделі – M8 Competition.

Масштабних змін немає, але й зовнішній вигляд і техніка отримали невеликі покращення. А прем’єра автомобілів супроводжувалася анонсом лімітованої спецверсії The 8 X Jeff Koons.

Читайте також: BMW об'єднає моделі 4 та 8 Серій під індексом 6

8-Series Coupe, Convertible і Gran Coupe тепер доступні в стандартній комплектації з пакетом M, який включає додаткову аеродинаміку і безліч чорних акцентів, а також темні повітрозабірники, дифузор і нові 19-дюймові легкосплавні диски з двома спицями. Гальмівна система BMW M із синіми супортами також входить у стандартну комплектацію.

Ще однією відмінністю від попередньої моделі є решітка радіатора BMW Iconic Glow, яка підсвічується з моменту відмикання дверей до початку руху і після вимкнення запалювання до моменту замикання автомобіля. За замовчуванням вся світлодіодна оптика, а фари тепер можна модернізувати до лазерних. Додані нові кольори – відтінки сірого, зеленого та синього.

Компанія також відзначає 50-річчя свого підрозділу M і кожна модель 8-Series може бути прикрашена класичними логотипами BMW Motorsport на капоті, дверях і колесах. Завдяки передустановці М-пакета всі моделі сімейства отримують багатофункціональне шкіряне кермо з важелями перемикання передач, педалями з нержавіючої сталі та спортивними сидіннями, які раніше були доступні тільки для BMW M850i xDrive найвищої модифікації.

Екран водія залишився 12,3 дюйми, але центральний дисплей збільшився з 10,25 до 12,3 дюйми. Відгук на сенсорному екрані швидше, у мультимедії більше можливостей, а навігація зрозуміліша. У оснащення моделей входить інтелектуальний персональний помічник, проекційний дисплей та бездротова інтеграція смартфона. Все це є складовою частиною системи BMW Live Cockpit Professional. У комплекс помічників доданий активний круїз-контроль із розпізнаванням сигналів світлофора.

Двигуни 8-ї серії вже оновлені, тому зараз жодних змін. Проте BMW обіцяє знизити витрати пального. На вершині гами знаходиться версія M850i xDrive з повним приводом та 4,4-літровим V8 потужністю 530 к.с. Далі слідує модифікація 840i з 3,0-літровою рядною бензиновою «шісткою» потужністю 333 к.с., повнопривідною або задньопривідною. Базовий легкий гібрид – BMW 840d, спирається на 3,0-літровий 6-циліндровий турбодизель потужністю 340 к.с. Коробка передач – 8-ступінчастий “автомат” Steptronic.

Спецверсія 8 X Jeff Koons Special Edition заснована на модифікації 850i xDrive Gran Coupé та створена за участю американського художника Джеффа Кунса, відомого своїми екстравагантними та навіть кітчевими роботами. Він отримує багатошарове забарвлення в 11 кольорів, а салон оздоблений червоною та синьою шкірою. У салоні вигравіровано підпис художника, але фотографії автомобіля так і не були показані.

Зміни в моделі торкнулися спортивних модифікацій M8 Competition, які знову доступні в 3-х варіантах кузова. Вони відрізняються палітрою кольорів, колісними дисками та оптикою Shadow Line, яка пропонується вперше для спорткара. На панелі з’являються чотири нові кольори, кожен з яких можна покрити лаком Frozen з блискучим ефектом. Під капотом залишився знайомий 4,4-літровий V8 з технологією M TwinPower Turbo, що розвиває 625 к.с. та 750 Нм. Коробка передач – 8-ступінчастий “автомат” Steptronic та повний привід. Розгін з місця до 100 км/год займає 3,2 секунди у купе та седана M8 Competition і 3,3 секунди у кабріолету. У спортивних версіях в салоні вже стоїть чорна та помаранчева шкіра у поєднанні з алькантарою. Передні спортивні сидіння можна замінити на карбонові з електрорегулюваннями, що зберігають велику кількість налаштувань і напис M8 на підголовниках, що підсвічується.