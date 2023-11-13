В следующем году украинские дороги настолько массово, как сейчас, ремонтировать не будут. Власти выполнят перераспределение дорожного налога и акциза на топливо на нужды оборонного комплекса.

Более 95 миллиардов гривен из дорожного фонда пойдут на развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также: Дороги в Евросоюз должны быть автомагистралями: проект

Все средства из дорожного фонда на следующий год (95,2 млрд грн) также будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики. ", – уверяет Марченко.

Он также отметил, что было принято решение о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемого военнослужащими, на нужды обороны. По его словам, доходы, полученные от НДФЛ с военных, являются публичными, общественными средствами, которые должны распределяться в соответствии с нынешними условиями.

Они будут использованы для приближения нашей победы и направлены в специальный фонд госбюджета с их целевым использованием: на производство и закупку морских дронов и БПЛА (43,3 млрд грн), а также 51 млрд грн на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия", – объявил министр.

В то же время ремонт дорог полностью не прекратится. Во-первых, местные общества при наличии средств смогут их ремонтировать. А во-вторых, средства в поддержку дорог и мостов критической инфраструктуры найдут в резервном фонде Кабмина. Еще в сентябре 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в резервном фонде есть средства, заложенные на ремонт критической инфраструктуры. Он будет финансироваться из резервного фонда по индивидуальным решениям правительства.

"Каждый раз будем смотреть очень внимательно, чтобы не получалось так, что мы занимаемся строительством новых дорог, а нам нужно финансировать производство украинских снарядов", – отметил премьер-министр.