В наступному році українські дороги настільки масово, як цьогоріч, ремонтувати не будуть. Влада виконає перерозподіл акцизу з пального та дорожнього податку на потреби оборонного комплексу.

Понад 95 мільярдів гривень з дорожнього фонду підуть на розвиток оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (95,2 млрд грн) також будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки", - запевняє Марченко.

Він також відмітив, що було прийнято рішення про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, на потреби оборони. За його словами, доходи, отримані від ПДФО з військових є публічними, суспільними коштами, які мають розподілятися відповідно до нинішніх умов.

"Вони будуть використані для наближення нашої перемоги та спрямовані до спеціального фонду держбюджету з їх цільовим використанням: на виробництво та закупівлю морських дронів і БПЛА (43,3 млрд грн), а також 51 млрд грн на впровадження нових технологій в секторі ОПК та для виготовлення зброї", – оголосив міністр.

Водночас, ремонт доріг повністю не припиниться. По-перше, місцеві громади за наявності коштів зможуть їх ремонтувати. А по-друге, кошти на підтримку доріг і мостів критичної інфраструктури знайдуть у резервному фонді Кабміну. Ще у вересні 2023 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в резервному фонді є кошти, які закладені на ремонт критичної інфраструктури. Він буде фінансуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями уряду.

"Кожен раз будемо дивитись дуже уважно, щоб не виходило так, що ми займаємося будівництвом нових доріг, а нам потрібно фінансувати виробництво українських снарядів", - зазначив прем’єр-міністр.